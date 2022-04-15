Хельсинки, , 18:07 — REGNUM Финляндии ведет переговоры с Великобританией с целью обсуждения нового двустороннего оборонного сотрудничества. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью изданию Svenska Yle от 15 апреля.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Напомним, ранее Соединенное Королевство предложило Швеции, Финляндии и другим странам Северной Европы увеличить военное присутствие британских войск, включая военно-морские силы и разведывательную авиацию.

«Мы начали обсуждение с Великобританией, как такое сотрудничество может выглядеть на практике», — заявил Кайкконен.

Министр отметил, что сможет более подробно рассказать о деталях нового военного соглашения между двумя странами позже этой весной или в начале лета.