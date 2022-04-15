Волгоград, , 17:17 — REGNUM На поддержку предприятий хлебной отрасли в 2022 году в Волгоградской области будет направлено 46,8 млн рублей, что почти на девять миллионов больше, чем в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе администрации региона.

Хлеб Анна Алябьева © ИА REGNUM

Соответствующее соглашение заключено Министерством сельского хозяйства РФ и обладминистрацией. Сумма компенсации увеличена с 2 000 рублей за тонну до 2 500 рублей. Заявки на компенсацию части затрат на производство и реализацию продукции будут принимать в региональном комитете сельского хозяйства до 20 апреля.

Всего в Волгоградской области в хлебной отрасли занято 108 предприятий. В 2021 году в регионе произведено 75,7 тысячи тонн продукции, что на 5,7 тысячи тонн выше, чем годом ранее.