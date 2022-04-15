Москва, , 17:13 — REGNUM Самым богатым депутатом Госдумы по итогам декларационной кампании стал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Самый высокий доход среди лидеров фракций за 2021 год — у руководителя «Новых людей» Нечаева — 2,475 млрд рублей.

Второе место занял председатель КПРФ Геннадий Зюганов, он задекларировал за 2021 год 7,7 млн рублей. В 2020 году он был на втором месте с 7,5 млн рублей.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев за 2021 год задекларировал 7,559 млн рублей.

Лидер СРЗП Сергей Миронов задекларировал доход в 5,751 млн рублей. За 2020 год он заработал 5,2 млн рублей.

Скончавшийся лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский за 2020 год был самым богатым лидером фракции, он задекларировал доход в 39 млн рублей.

Врио главы фракции стал депутат Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР), он задекларировал за 2021 год 5,78 млн рублей.

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