Москва, 15 апреля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Самым богатым депутатом Госдумы по итогам декларационной кампании стал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Самый высокий доход среди лидеров фракций за 2021 год — у руководителя «Новых людей» Нечаева — 2,475 млрд рублей.

Второе место занял председатель КПРФ Геннадий Зюганов, он задекларировал за 2021 год 7,7 млн рублей. В 2020 году он был на втором месте с 7,5 млн рублей.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев за 2021 год задекларировал 7,559 млн рублей.

Лидер СРЗП Сергей Миронов задекларировал доход в 5,751 млн рублей. За 2020 год он заработал 5,2 млн рублей.

Скончавшийся лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский за 2020 год был самым богатым лидером фракции, он задекларировал доход в 39 млн рублей.

Врио главы фракции стал депутат Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР), он задекларировал за 2021 год 5,78 млн рублей.