Луганск, , 17:13 — REGNUM Украинские нацисты готовят провокацию с ударом по Луганску ракетой «Точка-У», сообщает 15 апреля МВД ЛНР.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным ведомства, провокация будет организована по аналогии с ракетным обстрелом Донецка, произведенным 14 марта, когда погибло более 20 человек.

Для увеличения числа жертв украинские спецслужбы через соцсети и мессенджеры призывают жителей Луганска выйти 16 апреля на митинг в центре города, по которому уже запланирован ракетный удар.

«Террористы под руководством СБУ призывают граждан республики от имени несуществующей организации «Матери ЛНР» собраться на митинг, после чего военнослужащими 19-й ракетной бригады ВСУ будет нанесен удар «Точкой-У» по скоплению граждан», — сообщает МВД ЛНР в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2022 года в Донецке в результате удара украинской ракетой «Точка-У» были убиты более 20 мирных жителей. Накануне удара в соцсетях также публиковались призывы выходить на митинг.

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