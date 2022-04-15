Москва, , 17:11 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин задекларировал доход в размере 65,002 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, это следует из опубликованной декларации о доходах за 2021 год.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

При этом более 70% своего дохода за 2021 год он направил на благотворительность. Общая сумма пожертвований в 2021 году составила 45,7 млн рублей (70,3% от дохода).

У парламентария, как следует из декларации, не ни недвижимости, ни счетов за рубежом.

За 2020 год Володин задекларировал 84 млн рублей, что почти на 20 млн рублей меньше, чем было задекларировано им за 2019 год.

Так, за 2019 год спикер Госдумы задекларировал доход в размере 100,2 млн рублей, при этом он направил 45,635 млн рублей на благотворительность.

Доход Володина за 2018 год составил порядка 71,7 млн рублей, из них 38,85 млн рублей он направил на благотворительность и оказание адресной помощи.

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