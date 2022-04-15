Москва, , 17:23 — REGNUM За 2021 год президент России Владимир Путин заработал 10 202 616 рублей, следует из его декларации о доходах.

Владимир Путин Kremlin.ru

В сведениях о доходах президента сказано, что из недвижимости ему принадлежат квартира (площадью 77 кв. м) и гараж (18 кв. м). Кроме того, в пользовании у главы государства находятся квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м.

Вся недвижимость находится в России. Также президент указал в декларации о доходах автомобили: ГАЗ М21, ГАЗ М21, «Ниву» и прицеп автомобильный «Скиф».

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