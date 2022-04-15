15 апреля 2022 | Время чтения 7 мин

Георгий Шкловский, , 18:35 — REGNUM Приближается знаменательная дата общенародного праздника 9 мая — День Победы. Праздничные мероприятия готовятся не только на постсоветском пространстве. Их символом стало шествие участников международной акции памяти «Бессмертный полк». Каждый год хранители исторической памяти собираются вместе, чтобы почтить память жертв Второй мировой войны и героев, победивших нацизм, фашизм и все те явления, которыми наполнено понятие «коричневая чума».

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

Вот уж много лет шествия проходят в разных странах по всему миру, включая Германию и США, Францию и Австралию, Израиль, Россию, Туркмению и другие государства постсоветского пространства. Заметное исключение после 2014 года составляет Украина, где такие мероприятия сопряжены с угрозами жизни и здоровью участников. Также под негласным запретом властей и противодействием неонацистов находятся мемориальные шествия в Польше и Прибалтике.

Особенная ситуация сложилась в Белоруссии — части образованного с Россией Союзного государства. Масштабные шествия «Бессмертного полка» проводились в Минске, Витебске и других белорусских городах до 2018 года. В ответ на международный формат местные власти создали свою местную акцию — «Беларусь помнит». Белорусский официоз использует такие формы «Бессмертного полка», как шествие с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Георгиевская ленточка при этом отвергнута, ей придумали замену в виде красно-зелёной ленточки послевоенного белорусского флага и бутоньерки в форме белого цветка.

Акция «Беларусь помнит» Городской исполнительный комитет города Бобруйска

Именно официальная, организованная чиновниками акция памяти получила приоритетный доступ к площадям и мемориалам. Участникам шествия «Бессмертного полка» было предложено пройти государственную регистрацию и платить большие деньги за шествия и другие мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. С 2020 года отказы в проведении шествий белорусскими участниками международной акции мотивируются также заботой о нераспространении коронавируса.

Белорусский актив «Бессмертного полка» пять раз пытался пройти государственную регистрацию. Получив очередной отказ от министерства юстиции, 17 марта 2022 года учредители общественного объединения «Бессмертный полк» провели шестое учредительное собрание. На нём они единогласно приняли новое название — «Общественное объединение «Бессмертный полк Победы».

В соответствии с новым названием учредители решили внести изменения во все учредительные документы и снова попытаться получить государственную регистрацию. Таковая необходима для легальной деятельности — подачи заявок на проведение шествий, переписки с госорганами и НКО, открытия благотворительного счёта в банке и тому подобного. Совет Минской городской организации «Движения за социальный прогресс и справедливость» и Совет белорусской общественной организации «Бессмертный полк Победы» проинформировали об этом общественность в распространённом 11 апреля совместном информационном сообщении.

После этого, 4 апреля пакет учредительных документов с новым названием общественного объединения в шестой раз был подан в главное управление юстиции Мингорисполкома для госрегистрации. Затем, 9 апреля белорусские общественные объединения из Координационного совета «Единство» направили в минский исполком заявку с просьбой выдать разрешение на проведение «шествия «Бессмертного полка Победы» 9 мая 2022 года в городе-герое Минске в рамках государственных мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Победы Советского народа, в том числе белорусского народа, над европейским фашизмом во главе с гитлеровской Германией».

Бессмертный полк Дарья Антонова © ИА REGNUM

Участие в шествии «Бессмертного полка» намерены принять минская городская организация «Патриотического общественного объединения «Отечество» (ПОО «Отечество»), минская городская организация Общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» (ОО ДСПС) совместно с Республиканским общественным объединением «За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС). Согласно практике прошлых лет, участие в международной акции принимали десятки белорусских НГО, участники самых разнообразных проектов и инициатив.

«Цель проведения шествия «Бессмертного полка Победы» — проведение акции памяти борцов с фашизмом, которая представляет собой движение участников общей колонны по центру Минска с фотографиями своих отцов, дедов и прадедов, родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, сражавшихся с фашизмом, многие из которых отдали свои жизни ради Победы. Память борцов с фашизмом священна, и эту память необходимо сохранить и передать молодому поколению», — сказано в заявке белорусских общественных организаций.

«Бессмертный полк Победы» стремится сохранить память о Великой Победе, одержанной благодаря единству и дружбе всех народов СССР. Объединившиеся в эту общественную инициативу подчёркивают стремление не только сохранить историческую память и чествовать освободителей мира от фашизма, но и противодействовать разжиганию новых войн и неофашизму.

Бессмертный полк Официальное интернет-представительство президента России

«Неизменными атрибутами шествий «Бессмертного полка Победы» являются символы Победы — Красные и Гвардейские ленты, — сказано в документе белорусского НГО. — Особенностью шествия «Бессмертного полка Победы» является то, что оно стремится к сохранению памяти о Великой Победе как семейной традиции».

В качестве места сбора участников шествия «Бессмертного полка Победы» определены площадь перед Белорусской государственной филармонией и площадь Якуба Коласа. Время сбора участников шествия — 11:30.

Предположительно в традиционной неформальной акции 9 мая примет участие до 10 тысяч человек. Они проследуют от места сбора по проспекту Независимости к площади Победы. Там они намерены после окончания государственного мероприятия в 12:30 возложить цветы к Вечному огню и обелиску «Победа». Так проходили акции и в прошлые годы.

Минск. Площадь Победы Чаховіч Уладзіслаў

Организаторы шествия в столице Белоруссии проинформировали также: «Учитывая, что 9 мая — государственный праздник, а проведение шествия «Бессмертного полка Победы» является одним из праздничных мероприятий, просим предусмотренную законодательством плату за охрану общественного порядка, поддержание санитарного состояния улиц и площадей и медицинскую помощь с организаций-заявителей не взимать. Охрана общественного порядка среди участников шествия и контроль за поддержанием участниками шествия «Бессмертного полка Победы» санитарного состояния площадей и проспекта Независимости будут осуществлены усилиями организаций-заявителей».

Податели заявки на шествие и соискатели госрегистрации пообещали проинформировать общественность о реакции чиновников. Учитывая, что Александр Лукашенко вместе с другими лидерами СНГ взял на себя обязательство содействовать организации шествий участников международной акции памяти «Бессмертный полк», а также учитывая новые реалии после августа 2020 года и февраля 2022 года, некоторые шансы у белорусской общественности есть. В 2021 году шествие в Минске и Витебске было запрещено, чиновники разрешили лишь возложение цветов после официальных мероприятий. Тема в целом непростая и болезненная для Союзного государства России и Белоруссии.

Важно также отметить культурный и педагогический аспекты именно общественных инициатив по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. В последние годы в Белоруссии участились случаи вандализма подростков в отношении памятников павшим освободителям. Одного из таких подростков-«тиктокеров», оплёвывавшего воинские захоронения ради «хайпа», направили на перевоспитание в воинскую часть десантников.

Проблема получила широкий общественный резонанс в 2021 году. В сентябре «покатушки» на мемориале у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в Бресте обсуждали местный блогер Юрий Уваров и Пётр Пицко — координатор шествия «Бессмертного полка» и автор видеосюжета об устроенной подростками акции вандализма. Сотни комментариев под их острой дискуссией указывают на наличие серьёзных проблем, которые довели соседнюю Украину сначала до гуманитарной катастрофы, а затем и политической.

Брестская крепость Модест Колеров © ИА REGNUM

Заслуживает внимания и то, что в Белоруссии хранители исторической памяти, волонтёры и реконструкторы постоянно находятся под прессингом местных националистов-ревизионистов. Доносы в различные министерства и ведомства поступают регулярно. Уплативший по такому доносу штраф командир поисковой группы «Возвращённые имена», председатель совета Военно-исторического клуба «Гарнизон», координатор шествия «Бессмертного полка», школьный учитель и реконструктор Пётр Пицко — наглядный пример такого доносительства.

Доносы в МВД, прокуратуру и другие «органы» регулярно поступают на организаторов шествия «Бессмертного полка» в Витебске, Минске, Могилёве и других городах. Показательно, как в начале нынешнего года подобной диффамации подверглась координатор витебского «Бессмертного полка» Эльвира Мирсалимова. Параллельно ревизионисты распространяют мифологизированные сочинения на исторические темы с шельмованием Красной армии, партизан и подпольщиков.

Всему этому должен быть дан достойный отпор. Однако трудно ожидать многого от энтузиастов-общественников, которые не могут провести даже шествие 9 мая или зарегистрировать общественную организацию. В теории, чиновники должны помогать хранителям исторической памяти, а на практике бывает по-разному.

Вселяет надежду настрой, который выразил 12 апреля российский лидер в ходе переговоров с Александром Лукашенко. Они обсуждали не только экономику, космонавтику, но и гуманитарный аспект союзного единства. По итогам Владимир Путин на совместной пресс-конференции подчеркнул: «Мы и особо не различаем, где заканчивается Россия и начинается Белоруссия. Мы, как ни странно это сегодня прозвучит, триединый народ — Украина, Белоруссия и Россия».