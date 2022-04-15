София, 15 апреля 2022, 17:07 — REGNUM Общее число граждан Украины, получивших статус беженцев на территории Болгарии, составило 74 тысячи человек. Об этом 15 апреля со ссылкой на данные болгарского правительства сообщает софийская газета «Факты».
Согласно официальной информации, все указанные лица могут рассчитывать на получение социальных выплат и медицинской страховки. Кроме того, они будут обеспечены жильем и работой.
Комментируя эту информацию, премьер-министр Болгарии Кирил Петков сказал:
В настоящее время в Болгарии находятся 87 тысяч украинцев, покинувших родину из-за обострения ситуации на Украине.
При этом, по решению болгарского правительства, с 16 апреля так называемые адресные социальные выплаты будут осуществляться исключительно официально зарегистрированным в органах болгарского МВД украинским соискателям.
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