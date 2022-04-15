София, 15 апреля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Общее число граждан Украины, получивших статус беженцев на территории Болгарии, составило 74 тысячи человек. Об этом 15 апреля со ссылкой на данные болгарского правительства сообщает софийская газета «Факты».

Mi.government.bg Премьер-министр Болгарии Кирил Петков

Согласно официальной информации, все указанные лица могут рассчитывать на получение социальных выплат и медицинской страховки. Кроме того, они будут обеспечены жильем и работой.

Комментируя эту информацию, премьер-министр Болгарии Кирил Петков сказал:

«Мы приложим все усилия для того, чтобы украинские переселенцы не чувствовали себя чужими на болгарской земле».

В настоящее время в Болгарии находятся 87 тысяч украинцев, покинувших родину из-за обострения ситуации на Украине.

При этом, по решению болгарского правительства, с 16 апреля так называемые адресные социальные выплаты будут осуществляться исключительно официально зарегистрированным в органах болгарского МВД украинским соискателям.