Нью-Джерси, США, , 17:39 — REGNUM В американском штате Нью-Джерси в ближайшее время начнутся официальные продажи рекреационного каннабиса, что ознаменует провал многолетних усилий по борьбе с легализацией наркотика в штате, сообщает 15 апреля The New York Times.

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Власти Нью-Джерси одобрили продажу марихуаны спустя полтора года после того, как жители штата проголосовали за легализацию наркотика.

Разрешение на продажу от комиссии по регулированию каннабиса Нью-Джерси получили семь компаний, производящих марихуану. Ожидается, что в ближайшее торговые точки откроются для совершеннолетних американцев.

Новость была встречена общественностью неоднозначно, с одной стороны, вызвав одобрение избирателей-демократов, а с другой стороны, смутив республиканцев, которые относятся к легализации с большим скептицизмом. При этом Демократическая партия поддерживает законодательное разрешение на продажу наркотика, оправдывая это стремлением создать новые рабочие места.

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