Вильнюс, , 17:01 — REGNUM Партию электроэнергетических накопителей установят в Литве за счёт бюджета Европейского союза, сообщает 15 апреля компания Epso-G. Общая стоимость проекта – €100 млн.

Флаг Литвы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным компании, Брюссель решил выделить сумму в размере €87,6 млн «на осуществление проекта устройства аккумулирующих электромощностей».

Литва сможет построить аккумулирующие мощности, распределив их по своим регионам: всего будет создано четыре объекта по 50 мВт. Если произойдёт падение напряжения, они начнут работать как резервные.

Это делается, чтобы Литва могла отсоединиться от энергосистемы БРЭЛЛ, в которую, помимо неё, входят также Россия, Белоруссия и две другие прибалтийские республики.

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