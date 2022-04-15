Вильнюс, 15 апреля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Партию электроэнергетических накопителей установят в Литве за счёт бюджета Европейского союза, сообщает 15 апреля компания Epso-G. Общая стоимость проекта – €100 млн.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

По данным компании, Брюссель решил выделить сумму в размере €87,6 млн «на осуществление проекта устройства аккумулирующих электромощностей».

Литва сможет построить аккумулирующие мощности, распределив их по своим регионам: всего будет создано четыре объекта по 50 мВт. Если произойдёт падение напряжения, они начнут работать как резервные.

Это делается, чтобы Литва могла отсоединиться от энергосистемы БРЭЛЛ, в которую, помимо неё, входят также Россия, Белоруссия и две другие прибалтийские республики.