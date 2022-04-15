Курган, 15 апреля 2022, 16:54 — REGNUM В Кургане 15 апреля состоялся концерт в поддержку специальной операции российских войск на Украине, ив Донецкой и Луганской Народных республик. Об этом сообщает оперативный штаб Курганской области.
Мероприятие прошло на Троицкой площади города Кургана. Для участников концерта выступили ученики Кетовской музыкальной школы, а также известные курганские музыканты.
Символом мероприятия стало красное Знамя Победы, которое было запрещено — и остаётся запрещённым на территории Украины.
Массовый флешмоб, в котором участники выстроились буквой Z, стал красивым финалом концерта.