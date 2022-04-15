Курганцы патриотическим концертом поддержали российские войска на Украине
Курган, 15 апреля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Кургане 15 апреля состоялся концерт в поддержку специальной операции российских войск на Украине и в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщает оперативный штаб Курганской области.
Пресс-служба губернатора Курганской области
На концерте в честь защитников
Мероприятие прошло на Троицкой площади города Кургана. Для зрителей концерта выступили ученики Кетовской музыкальной школы, а также известные курганские музыканты.
Пресс-служба губернатора Курганской области
Будущие воины
Символом мероприятия стало красное Знамя Победы, которое было запрещено — и остаётся запрещённым на территории Украины.
Пресс-служба губернатора Курганской области
На концерте
Массовый флешмоб, в котором участники выстроились буквой Z, стал красивым финалом концерта.