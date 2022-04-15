Москва, , 16:51 — REGNUM Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья с начала 2022 года сократился на 26,4% в годовом выражении. Об этом сообщается 15 апреля в официальном телеграм-канале компании.

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Как уточняется, всего за период с 1 января по 15 апреля в страны дальнего зарубежья было поставлено 44,6 млрд кубометров газа, что на 16 млрд кубометров, или на 26,4%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в сообщении указывается, что «Газпром» продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.