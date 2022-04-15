Флорида, США, 15 апреля 2022, 16:56 — REGNUM Губернатор штата Флорида, республиканец Рон ДеСантис подписал закон, запрещающий аборты после 15 недель беременности, сообщает 15 апреля Fox News.
Теперь на территории штата аборты на таком сроке будут допустимы только в случае смерти плода. Причём в законе не предусмотрено исключений для случаев беременности в результате изнасилования или инцеста.
Ранее во Флориде аборты были разрешены на стадии до 24 недель беременности.
Напомним, в 1973 году Верховный суд США в рамках дела Рой против Уэйда разрешил проводить операции по прерыванию беременности до тех пор, пока плод не стал жизнеспособным. Однако в последние месяцы республиканские штаты США начали ужесточать своё законодательство об абортах.