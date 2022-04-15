Флорида, США, 15 апреля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Губернатор штата Флорида, республиканец Рон ДеСантис подписал закон, запрещающий аборты после 15 недель беременности, сообщает 15 апреля Fox News.

Пабло Пикассо. Мать и дитя. 1902

Теперь на территории штата аборты на таком сроке будут допустимы только в случае смерти плода. Причём в законе не предусмотрено исключений для случаев беременности в результате изнасилования или инцеста.

Ранее во Флориде аборты были разрешены на стадии до 24 недель беременности.

Напомним, в 1973 году Верховный суд США в рамках дела Рой против Уэйда разрешил проводить операции по прерыванию беременности до тех пор, пока плод не стал жизнеспособным. Однако в последние месяцы республиканские штаты США начали ужесточать своё законодательство об абортах.