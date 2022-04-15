Казань, , 16:49 — REGNUM В Казани генеральный директор одного из предприятий по производству железобетонных изделий обратился в полицию с заявлением о пропаже из помещения ангара завода формы для производства пустотных плит в количестве 32 штук. Общий ущерб он оценил в 3,2 млн рублей, сообщает управление МВД России по городу Казани.

Уголовное дело Ktr.su

Подозреваемого задержали. Им оказался 41-летний житель Казани, который во всем сознался. Он пояснил, что ранее работал на этом предприятии, а в марте уволился. В период с декабря по февраль мужчина несколько раз вывозил с территории завода формы для производства пустотных плит. Для этого злоумышленник нанимал грузовой автомобиль с погрузчиком. Похищенное имущество сдавал в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года в Казани злоумышленники проникли в здание одного из подразделений следственного управления СКР по РТ и похитили сейф.

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