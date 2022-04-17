Москва, 18 апреля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, защищающий трудовые права граждан на фоне ожидающихся банкротств компаний, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас при банкротстве предприятий требования кредиторов второй очереди удовлетворяются в первую очередь о выплате выходных пособий или об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, в размере не более чем 30 тыс. рублей за каждый месяц на каждого человека, во вторую очередь выплачиваются оставшиеся суммы в рамках трудовых отношений, а в третью очередь — требования о выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности.

Законопроектом предлагается установить, что требования кредиторов второй очереди удовлетворяются в первую очередь о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в размере не более чем 100 тыс. рублей за каждый месяц на каждого человека.

Введение беспрецедентных санкций против России со стороны многих стран в связи с решением о проведении специальной военной операции на Украине, решение Центрального банка России увеличить ключевую ставку до 17% нанесет серьезный ущерб бизнесу, в том числе из-за большой зависимости от импорта, отмечают авторы.

Эксперты полагают, что в результате санкций часть бизнеса не сможет выполнить обязательства перед покупателями, другими компаниями или государствами. Начнется волна неплатежей, а соответственно, банкротств.

В первую очередь при банкротстве предприятий удовлетворяются требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве.

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