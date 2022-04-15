Пушкин, Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга по «горячим» следам задержали мужчину, угрожавшего кассиру банка муляжом взрывного устройства в виде пачки банкнот евро. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Муляж бомбы пресс-служба Главного управления Росгвардии по СПб и ЛО.

Инцидент произошел вечером 14 апреля в городе Пушкин. Как рассказали в Главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отделение одного из банков, расположенных на Магазейной улице, зашёл неизвестный человек в медицинской маске и под предлогом обмена валюты бросил в лоток кассиру пачку денежных купюр со словами, что это взрывное устройство, после чего скрылся.

Персонал банка сообщил об инциденте в правоохранительные органы, покинул рабочие места и эвакуировал посетителей. Выехавшая на место дежурная группа разминирования ОМОН «Бастион» Росгвардии обследовала подозрительный предмет и установила, что это муляж самодельного взрывного устройства, состоящий из пачки банкнот «банка приколов», проводов, часов и элементов питания, не представляющий опасности.

В свою очередь прибывшие на место ЧП полицейские по «горячим» следам задержали злоумышленника. Им оказался 49-летний местный житель.

«Задержанный пояснил, что изготовил муляж взрывного устройства из подручных средств накануне, чтобы напугать сотрудников банка, в котором у него сложилась конфликтная ситуация, — объяснили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. — В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела».