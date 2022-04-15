Скопье, 15 апреля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Своими действиями по высылке шести российских дипломатов Скопье портит отношения с Москвой, заявило 15 апреля посольство РФ в Северной Македонии в своём телеграм-канале.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Северная Македония

Назвав высылку российских дипломатов недружественным шагом Скопье, а обвинения северомакедонских властей — необоснованными, диппредставительство заявило:

«Убеждены, что подобная практика противоречит стремлению народов наших стран к конструктивному сотрудничеству, является бесперспективной и ведёт к окончательной деградации двусторонних отношений».

Российское посольство подчеркнуло, что дипломаты из России «никогда не вмешивались во внутренние дела Северной Македонии», их несправедливо обвиняют в нарушении Венской конвенции.

«Разумеется, российская сторона примет меры, не обязательно симметричные, но чувствительные, в ответ на данный шаг, а также на объявление пяти дипломатов посольства персонами нон грата 28 марта этого года», — сообщили в диппредставительстве.