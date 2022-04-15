Рига, , 16:40 — REGNUM Правительство Латвии на своем внеочередном заседании приняло решение в случае необходимости открыть топливный госрезерв страны для местных продавцов нефтепродуктов. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что подобное решение в стране озвучено впервые. Оно гарантирует, что в случае форс-мажора и резкого дефицита местные АЗС смогут закупить горючее из «закромов Родины».

По данным представителей сетей АЗС, в стране сейчас нет дефицита автотоплива, цены стабилизировались и даже стали падать. Поэтому издание bb. lv объяснило заявление правительства желанием властей страны успокоить рынок и показать, что ситуация под контролем. В Латвии пока никто еще госрезервы в продажу не пускает, но сама готовность это сделать создаст благоприятный фон на рынке топлива, считает издание.

Кроме того, правительство Латвии таким заявлением дало понять, что допускает введение Евросоюзом эмбарго на закупку российских нефтепродуктов и тогда риск возникновения дефицита топлива возникнет. Даже если не будет предпосылок для дефицита топлива, то может возникнуть ажиотажный спрос.