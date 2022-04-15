Вильнюс, , 16:39 — REGNUM Несмотря на то, что власти Белоруссии объявили о возможность безвизового въезда в страну для граждан сопредельных стран, Министерство иностранных дел Литвы не рекомендует своим гражданам посещать эту страну. Об этом 14 апреля заявила пресс-секретарь министра иностранных Литвы Витауте Шмайжите-Кулешене.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Литве до сих пор есть рекомендация не ехать в Белоруссию. В первую очередь из-за действий страны против собственных граждан, а также из-за ее причастности к военной агрессии России в Украине», — передаёт слова Шмайжите-Кулешене издание «Дельфи» .

По словам пресс-секретаря, Литва не получала от белорусских властей никакой официальной информации по поводу отмены виз для её граждан.

Также в четверг с аналогичным заявлением выступили власти Латвии. МИД Латвии заявил о «значительных рисках» для своих граждан при въезде в Белоруссию. Как было заявлено, у Латвии «нет оснований полагать», что безвизовый въезд был разрешен из «гуманитарных соображений или добрых намерений».

Как сообщалось ранее, Государственный пограничный комитет Белоруссии объявил о безвизовом режиме въезда на свою территорию для граждан сопредельных стран через пункты пропуска на госгранице с 15 апреля по 15 мая. Количество пересечений границы не ограничено, для нахождения в пограничной зоне пропуска не понадобятся.