Калуга, , 16:38 — REGNUM В Калужской области задержаны четыре участника международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам"(организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил ЦОС ФСБ.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что один из задержанных готовил теракт на одном из калужских военных объектов. При обыске у него нашли компоненты самодельного взрывного устройства и инструкции по его изготовлению, а также переписку с зарубежными членами террористической организации.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.