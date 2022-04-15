Бишкек, 15 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык», отвечающего за чистоту столицы Киргизии, устроили митинг и отказались выходить на работу, передаёт корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 апреля.

Андрей Репин ИА REGNUM Мусор

По словам участников акции протеста, они выступают против излишне частой смены руководителей «Тазалыка», поскольку новоназначенные люди не знают специфики работы муниципального предприятия.

Также митингующие пожаловались на регулярные задержки заработной платы и нежелание новых руководителей выделять деньги на ремонт грузовых, мусороуборочных и прочих спецмашин.

Протестующие требуют встречи с мэром киргизской столицы Эмилбеком Абдыкадыровым, чтобы лично обсудить с ним свои служебные проблемы.

В итоге с участниками акции протеста попытался побеседовать вице-мэр Жамалбек Ырсалиев, но митингующие отказались с ним разговаривать.