Кемерово, 15 апреля 2022, 18:08 — REGNUM Ученые Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ г. Кемерово, участник Научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс», который был открыт благодаря национальному проекту «Наука и университеты») запатентовали технологию получения биосовместимого и безопасного материала для тканевой инженерии. Такая ткань может быть использована при создании любых сосудистых протезов.

Заведующая лабораторией клеточных технологий НИИ КПССЗ Лариса Антонова
Заведующая лабораторией клеточных технологий НИИ КПССЗ Лариса Антонова
Цитата с сайта kemcardio. ru

«Мы занимается разработкой биодеградируемых сосудистых протезов малого диаметра. Основная идея этого изобретения заключается в самосборке собственного сосуда в организме человека из своих же — нативных — клеток, когда нужно заменить поражённый сосуд. Важно достичь такой модификации, при которой имплантируемый протез не создавал бы рисков образования тромбов и не вызывал воспалительной реакции. На первый взгляд, идея утопическая, но полтора года испытаний на овцах доказали: это реально. Очень много нюансов, но мы делаем всё возможное с нашей командой, чтобы сказка стала былью», — пояснила заведующая лабораторией клеточных технологий НИИ КПССЗ, доктор медицинских наук Лариса Антонова.

По её словам, тот факт, что с 2014 года институт по данной тематике выиграл несколько грантов Российского научного фонда, подтверждает большую актуальность разработок и серьезную заинтересованность страны в получении подобного медицинского изделия.

Новую технологию получения полностью аутологичного (полученного из клеток или тканей пациента) материала для создания покрытия или основы будущих персонифицированных протезов сосудов на основе фибрина разработали в лаборатории клеточных технологий НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

Фибрин — природный полимер, который просто и в достаточном количестве может быть получен из собственной крови пациента.

«Классический способ получения фибрина несет потенциальный риск инфицирования и может вызывать негативный ответ иммунной системы организма, так как получен с применением чужеродных белков. Разработанный нами способ позволяет избежать этого. А среди преимуществ новой технологии: более высокая прочность материала, медленная деградация, низкая тромбогенность, что крайне важно для сосудистой хирургии», — отметила старший научный сотрудник лаборатории клеточных технологий НИИ КПССЗ Вера Матвеева.

Идея использования фибрина в качестве основы протеза и биосовместимого покрытия возникла при разработке протезов сосудов малого диаметра. Первый аутологичный фибрин ученые НИИ КПССЗ впервые получили в октябре 2020 года. Затем проводилась корректировка технологии, ученые изучали свойства нового материала. В настоящее время ведётся работа по улучшению прочности материала.

В научный коллектив вошли врачи-кардиологи, биологи, ученые в области физики и химии, в том числе специалисты из Института углехимии и химического материаловедения г. Кемерово и Томского политехнического института.

В дальнейшем ученые планируют создать персонифицированный аутологичный сосудистый протез на основе фибрина.

Научно-образовательный центр мирового уровня «Кузбасс» — это совместная программа действий всего региона по повышению конкурентоспособности российских товаров и услуг на мировом рынке.

К приоритетным направлениям исследований НОЦ «Кузбасс» относятся, в частности, генетические биотехнологии для здоровьесбережения, повышение эффективности транспортировки полезных ископаемых, цифровой Обь-Иртышский бассейн, чистые угольные технологии, цифровое горное предприятие и многие другие.

Всего в России существует 15 НОЦ мирового уровня, которые проводят научные исследования и разработки по рациональному недропользованию, экологии и безопасности территорий, изучению Арктики, аэрокосмическим технологиям, здоровьесбережению, инновационным решениям в АПК и многим другим. Такие центры мирового уровня создаются по всей стране при поддержке национального проекта «Наука и университеты».