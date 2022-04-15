Кемерово, , 18:08 — REGNUM Ученые Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ г. Кемерово, участник Научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс», который был открыт благодаря национальному проекту «Наука и университеты») запатентовали технологию получения биосовместимого и безопасного материала для тканевой инженерии. Такая ткань может быть использована при создании любых сосудистых протезов.

Заведующая лабораторией клеточных технологий НИИ КПССЗ Лариса Антонова Цитата с сайта kemcardio. ru

«Мы занимается разработкой биодеградируемых сосудистых протезов малого диаметра. Основная идея этого изобретения заключается в самосборке собственного сосуда в организме человека из своих же — нативных — клеток, когда нужно заменить поражённый сосуд. Важно достичь такой модификации, при которой имплантируемый протез не создавал бы рисков образования тромбов и не вызывал воспалительной реакции. На первый взгляд, идея утопическая, но полтора года испытаний на овцах доказали: это реально. Очень много нюансов, но мы делаем всё возможное с нашей командой, чтобы сказка стала былью», — пояснила заведующая лабораторией клеточных технологий НИИ КПССЗ, доктор медицинских наук Лариса Антонова.

По её словам, тот факт, что с 2014 года институт по данной тематике выиграл несколько грантов Российского научного фонда, подтверждает большую актуальность разработок и серьезную заинтересованность страны в получении подобного медицинского изделия.

Новую технологию получения полностью аутологичного (полученного из клеток или тканей пациента) материала для создания покрытия или основы будущих персонифицированных протезов сосудов на основе фибрина разработали в лаборатории клеточных технологий НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

Фибрин — природный полимер, который просто и в достаточном количестве может быть получен из собственной крови пациента.

«Классический способ получения фибрина несет потенциальный риск инфицирования и может вызывать негативный ответ иммунной системы организма, так как получен с применением чужеродных белков. Разработанный нами способ позволяет избежать этого. А среди преимуществ новой технологии: более высокая прочность материала, медленная деградация, низкая тромбогенность, что крайне важно для сосудистой хирургии», — отметила старший научный сотрудник лаборатории клеточных технологий НИИ КПССЗ Вера Матвеева.

Идея использования фибрина в качестве основы протеза и биосовместимого покрытия возникла при разработке протезов сосудов малого диаметра. Первый аутологичный фибрин ученые НИИ КПССЗ впервые получили в октябре 2020 года. Затем проводилась корректировка технологии, ученые изучали свойства нового материала. В настоящее время ведётся работа по улучшению прочности материала.

В научный коллектив вошли врачи-кардиологи, биологи, ученые в области физики и химии, в том числе специалисты из Института углехимии и химического материаловедения г. Кемерово и Томского политехнического института.

В дальнейшем ученые планируют создать персонифицированный аутологичный сосудистый протез на основе фибрина.

Научно-образовательный центр мирового уровня «Кузбасс» — это совместная программа действий всего региона по повышению конкурентоспособности российских товаров и услуг на мировом рынке.

К приоритетным направлениям исследований НОЦ «Кузбасс» относятся, в частности, генетические биотехнологии для здоровьесбережения, повышение эффективности транспортировки полезных ископаемых, цифровой Обь-Иртышский бассейн, чистые угольные технологии, цифровое горное предприятие и многие другие.

Всего в России существует 15 НОЦ мирового уровня, которые проводят научные исследования и разработки по рациональному недропользованию, экологии и безопасности территорий, изучению Арктики, аэрокосмическим технологиям, здоровьесбережению, инновационным решениям в АПК и многим другим. Такие центры мирового уровня создаются по всей стране при поддержке национального проекта «Наука и университеты».