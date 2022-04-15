Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга рассмотрело и одобрило заявки строительных компаний по возведению жилых домов на пяти территориях города. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Стройка Дарья Драй © ИА REGNUM

Свои обращения к исполнительной власти направили такие компании, как ООО «Специализированный застройщик «Эр-Би-Ай-Север», ООО «Специализированный застройщик «Эр-Би-Ай-Московский», ООО «Специализированный застройщик «Бонава», ООО «Специализированный застройщик «ЛСР» и ООО «Цесма».

Эти заявки были рассмотрены на очередном заседании градостроительной комиссии города под председательством вице-губернатора Николая Линченко.

«Мы должны сократить отставание по строительству социальной и транспортной инфраструктуры в густонаселенных районах города в максимально сжатые сроки. В первую очередь это касается детских садов, школ и поликлиник. Комитет по строительству сегодня требует от застройщиков четкого плана действий по каждому направлению и конкретных вариантов решений по каждой проблеме», — заключил Николай Линченко.

Напомним, шведский девелопер Bonava сначала заявил о прекращении своей работы на территории Петербурга и области, однако затем компания анонсировала продолжение продажи недвижимости в регионе. Обращение российского юрлица этой компании поддержано, поскольку Смольный нацелен на продолжение сотрудничества с заинтересованными иностранными компаниями, власти готовы оказывать им поддержку.

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