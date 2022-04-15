Вашингтон, 15 апреля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Американский актёр Сильвестр Сталлоне выразил недовольство современным кинематографом. Об этом пишет портал Screen Rant 15 апреля.

Chicagotribune.com Сильвестр Сталонне

По мнению актёра, современные режиссёры не способны снять действительно культовые картины, такие как «Рокки» и «Крёстный отец». Помимо этого, Сталлоне отметил, что нынешние зрители предпочитают смотреть фильмы на мобильных гаджетах, а не в кинотеатрах, что также существенно влияет на общий кинематографический ландшафт.

Напомним, что за свою карьеру Сильвестр Сталлоне снялся в более чем 50 различных лентах. Наиболее знаковыми считаются его роли в фильмах «Рокки», «Рэмбо» и «Неудержимые».