15 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Платон Беседин, , 17:10 — REGNUM Сегодня, 15 апреля 2022 года, в городе-герое Севастополе простились с легендарным крейсером «Москва». И эпитет «легендарный» тут не ради красного словца — он констатация факта, и только. «Москва» — такая же часть Севастополя, как Малахов курган или Херсонес. Он родной, он из детства. Это я вам как севастополец говорю.

Российский ракетный крейсер «Москва» Russianname

И с «Москвой» у меня, как у многих других, ассоциируются прежде всего победы. Парад на 9 мая, например. Или День Военно-морского флота России, где крейсер — «убийца авианосцев», как его называли, — всегда занимал центральное место. Помню я и то, как в 2008-м году севастопольцы встречали «Москву» на родной набережной. Тогда стальной герой с живыми героями на борту возвратился после усмирения Грузии.

Теперь уже не возвратится. И сегодня в севастопольском сквере 300-летия флота с «Москвой» попрощались. Уже навсегда. Многие плакали, будто ушёл близкий знакомый. Тот, кто жил. Да, потеря кораблей всегда воспринимается народом особенно болезненно, но тут и без того особенный случай. Крейсер «Москва», действительно, сплёлся с Севастополем, став одним из его символов и уж точно его талисманом.

Да, он давно с Черноморским флотом и с городом-героем соответственно. Спущен на воду в июле 1979 года. Вот и считайте: 43 года прожил. Для человека возраст немалый, а для боевого корабля так вообще очень и очень солидный.

Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва» Mil.ru

После его затопления, к слову, многие педалировали именно эту тему. Мол, старик был потрёпанный. Крейсер, действительно, в чём-то устарел и требовал модернизации. И вот тут возникает проклятый вопрос: почему она, эта модернизация, не была произведена? Хотя только очень сонный не сказал: «Москве» требовались улучшения. Однако их не случилось. Денег не было? А на что они шли? Возможностей не отыскалось? А теперь что?

Можно, конечно, усердно вещать, что крейсер «Москва» устарел морально и технически, но речи подобные актуально вести, когда у тебя в портах стоят десятки современных и ультрасовременных кораблей, которые, как минимум, не уступают, а лучше превосходят обсуждаемый объект. А у нас как с такими? Всё ли хорошо? Сообщается, что равных «Москве» на флотах России остаётся два корабля. Зато сколько эффектных, могучих яхт построили себе за народные деньги российские олигархи.

Вообще эти попытки оправдать потерю крейсера «Москва» смотрятся, честно говоря, подчас не только неубедительно, но и вредоносно. Ведь с народом нужно не бояться говорить — говорить если не откровенно, то хотя бы полуоткровенно. У нас же доходит до того, что люди узнают информацию о судьбе крейсера от Пентагона. Правильно ли это? Мне видится, что этот боевой конфликт должен научить всех нас именно диалогу народа и власти. И это касается ситуации не только с крейсером.

Спецоперация на Украине в принципе поставила много проклятых вопросов. После Крымской войны русский поэт восклицал: «Неужели русский солдат вернётся к тому же?..» Восклицал с тем подтекстом, что России нужны перемены, основательные, внятные. Вот и спецоперация, как тот врач, осматривает больного, снимает бинты и диагностирует состояние дел.

Ведь многое в России не хотели и не могли менять не потому, что на то не хватало ресурсов или возможностей, а просто всех устраивал сложившийся паритет. Верхушки, элиты, группы влияния (называйте, как хотите) поделили страну и вроде бы всех всё устраивало. Но после 24 февраля трухануло так, что только сумасшедший не понимает: перемены не просто назрели — они накатили, как волны, и не реализовать их значит подписать себе смертный приговор. Простите за штамп, но в данном случае он максимально точен и более чем уместен.

Российский ракетный крейсер «Москва» George Chernilevsky

Мы подошли к великому выбору — остаться такими же и потерять Россию или, изменившись, сделав системные выводы и приняв кардинальные меры, постараться спасти наше Отечество. Полумерами, стандартной риторикой и механизмами здесь не обойтись. Только максимальная мобилизация и непопулярные решения способны выковать нашу победу. И вот тогда гибель крейсера «Москва» не без печали, но уже точно не будет напрасной.

Пока же мы прощаемся с эпохой и ждём перемен. А я вспоминаю, как в один из своих визитов на крейсер «Москва» побывал там вместе с Юлей Чичериной и Вадимом Самойловым. И они спели перед матросами. Душевно так, под акустическую гитару. Те сидели ровно, по-военному, но периодически посматривали на старших офицеров, и один из них кивнул, подав знак, и матросы затянули вместе с Вадимом и Юлей:

«Окончен бой, зачах огонь

И не осталось ничего.

А мы живем, а нам с тобою

Повезло назло…»