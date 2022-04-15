Рига, 15 апреля, 2022, 16:27 — ИА Регнум.

(сс) Public Domain Photography Цвета Латвии

В связи с военной операцией России на Украине Государственная полиция Латвии открыла уже как минимум 26 уголовных производств и 50 производств об административных правонарушениях, в основном, связанных с выражением поддержки действий РФ и критики Украины.

Об этом сообщил латвийский портал bb. lv со сылкой на данные правоохранителей. Также сообщается, что было проведено 110 проверок «по сигналам с мест». Большинство этих нарушений связано с умышленной порчей автомобилей с украинскими регистрационными номерами или кражей и порчей украинских флагов, а также демонстрацией пророссийской военной символики.

Признается также, что были зафиксированы единичные случаи правонарушений, совершенных гражданами Украины, например, вождение в нетрезвом виде.

В Государственной полиции Латвии подчеркнули, что в целом количество таких инцидентов невелико, но, учитывая общественный интерес к ним, это может произвести обратное впечатление.