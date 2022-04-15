Тюмень, 15 апреля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В Тюменской области ландшафтные пожары зафиксированы в пяти районах — Абатском, Ишимском, Сладковском, Бердюжском и Казанском. Об этом с в своём телеграм-канале сообщает глава региона Александр Моор.

61.mchs.gov.ru Пожар

По поручению тюменского губернатора на территориях, где обнаружены возгорания, усилена группировка сил и средств. Переброшены десантники Тюменской авиабазы.

«На сегодня к борьбе с огнём уже привлечено 477 человек и 153 единицы техники. В большинстве случаев возгорания – ландшафтные. Основные причины: переход огня с территории сопредельных регионов и поджоги. Четверо виновных уже выявлены и привлекаются к ответственности», — отметил глава региона.

И добавил, что огнеборцы переходят на режим повышенной готовности, в регионе будут действовать противопожарные патрули.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля в Тюменской области введён особый противопожарный режим.