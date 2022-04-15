Бухарест, , 16:29 — REGNUM Народный депутат от Национал-либеральной партии Румынии, бывший мэр румынского города Тимишоара Николае Робу был оштрафован нарядом дорожной полиции за превышение скорости на опасном участке одного из региональных шоссе. Об этом 15 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

За рулем Free-Photos

По предварительным данным, политик двигался на своем автомобиле со скоростью 108 км/ч в зоне с ограничением в 50 км/ч. Как утверждают стражи порядка, он немедленно подчинился требованием патрульных, остановил машину и сдал тест на наличие алкоголя в организме.

Сообщается, что в итоге Робу оплатил соответствующий штраф. «Я действительно виноват, и должен выполнить все штрафные санкции», — резюмировал он. Сумма взыскания не уточняется.

Напомним, ранее парламент Румынии одобрил проект ужесточения штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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