Саратов, 15 апреля 2022, 16:24 — REGNUM Житель Саратовской области Илья Наумов погиб в ходе спецоперации России на Украине. Губернатор области Валерий Радаев и глава Саратова Михаил Исаев выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.
«Мы прощаемся с нашим земляком, настоящим патриотом своей страны. Глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким. Горю сопереживают все жители Саратовской области. Вечная слава и светлая память доблестному воину», — отметил губернатор.
Мэр Саратова назвал гибель земляка невосполнимой потерей. Весь город скорбит вместе с родными и близкими Ильи Наумова, добавил он.
«Наш земляк с честью и высокой самоотдачей исполнил воинский долг, защищая жизни мирных граждан. Вечная слава герою! Мы надолго сохраним его подвиг в наших сердцах», — выразил соболезнования Михаил Исаев.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в ходе специальной военной операции по защите Донбасса погибли военнослужащие Максут Сейтов из города Маркса и Андрей Дорофеев из города Ртищево Саратовской области.
Читайте также: Ещё два жителя Саратовской области погибли при защите Донбасса