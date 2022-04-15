Саратов, 15 апреля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Житель Саратовской области Илья Наумов погиб в ходе спецоперации России на Украине. Губернатор области Валерий Радаев и глава Саратова Михаил Исаев выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Мы прощаемся с нашим земляком, настоящим патриотом своей страны. Глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким. Горю сопереживают все жители Саратовской области. Вечная слава и светлая память доблестному воину», — отметил губернатор.

Мэр Саратова назвал гибель земляка невосполнимой потерей. Весь город скорбит вместе с родными и близкими Ильи Наумова, добавил он.

«Наш земляк с честью и высокой самоотдачей исполнил воинский долг, защищая жизни мирных граждан. Вечная слава герою! Мы надолго сохраним его подвиг в наших сердцах», — выразил соболезнования Михаил Исаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ходе специальной военной операции по защите Донбасса погибли военнослужащие Максут Сейтов из города Маркса и Андрей Дорофеев из города Ртищево Саратовской области.

Читайте также: Ещё два жителя Саратовской области погибли при защите Донбасса