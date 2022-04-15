Москва, 15 апреля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Признания президента Украины Владимира Зеленского о длительной агрессивной подготовке украинским режимом к военным действиям против России даёт в таком случае и понятное обоснование создания министерством обороны США бактериологических лабораторий на Украине — военные цели. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Ирина Яровая

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«Оружие, о необходимости которого он говорит, очевидно, включало в себя и секретные американские биолаборатории, поспешность ликвидации которых тогда не что иное, как попытка сокрытия доказательств международного преступления о разработке бактериологического оружия, готовящегося против России», — сказала Яровая.

Президент Украины Зеленский, говоря о спецоперации России, заявил, что Украина «начала эту войну еще раньше», Киев должен был подготовиться к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире».

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