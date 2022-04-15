Волгоград, , 16:21 — REGNUM В Волгоградской области за прошлые сутки выписаны после выздоровления 274 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в региональном оперативном штабе. Лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 3 139 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в Волгоградской области подтверждено 213 022 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 203 096 человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 6 787 волгоградцев, в том числе три летальных исхода зафиксированы за минувшие сутки.

По данным федерального оперштаба, в ковид-госпитали поступили ещё 65 пациентов.