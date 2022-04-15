Москва, 15 апреля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Официальный представитель изготовителя Skoda на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 1824 транспортных средств. Об этом сообщает 15 апреля пресс-служба Росстандарта.

Turbo.pt Skoda Kodiaq

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Skoda Kodiaq, реализованные в период 2021 года.

«Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях Skoda Kodiaq определённого периода выпуска на стойку «В» были наклеены таблички, в которых указан неверный номер одобрения типа транспортного средства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отзываемых автомобилях будет заменена табличка на стойке «В». Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев транспортных средств.