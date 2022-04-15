Вашингтон, , 16:17 — REGNUM Визит в Панаму американского госсекретаря Энтони Блинкена состоится 19–20 апреля, сообщили 15 апреля в пресс-службе Госдепа США. Вместе с ним в Панаму поедут американский министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и ряд сотрудников Госдепа.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что в Панаме глава Госдепа проведёт переговоры с руководством страны, в частности – с панамским президентом Лаурентино Кортисо и с министром иностранных дел Эрикой Муйнес.

Также планируется его участие в конференции по вопросам миграции наряду с министрами стран региона. В рамках конференции участники намерены решать вопросы «сотрудничества в области безопасной, упорядоченной и гуманной миграции».

Кроме того, в Панаме будут обсуждаться восстановление экономики после пандемии, борьба с коррупцией и ряд иных региональных и двусторонних вопросов.

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