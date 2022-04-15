Оренбург, 15 апреля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Оренбурге днем 15 апреля возник пожар в гаражном кооперативе на улице Донковцева. Есть погибший, сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области

Спустя полчаса после прибытия га место пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Сейчас продолжают работать четыре пожарно-спасательных расчета, также в ликвидации возгорания задействованы газодымозащитники службы пожаротушения.

В ходе тушения обнаружено тело мужчины. Его личность устанавливается.