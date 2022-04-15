Москва, , 16:10 — REGNUM По итогам вчерашних торгов котировки июньского фьючерса на нефть марки Brent выросли на 2,65%, до $111,16 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Добыча нефти Bashneft.ru

«Сегодня западные страны отмечают Страстную пятницу, поэтому торги по большинству инструментов не проводятся.

Тем не менее, перед уходом на длинные выходные, в ходе которых возможны серьезные изменения, большинство тех, кто ставил на снижение нефти предпочли закрыть позиции.

В частности опасения сокращения предложения на рынке вызваны продолжением обсуждения в Европе вопроса о постепенном отказе от русской нефти.

Тем не менее, есть вероятность, что если за три дня ничего, что поддержит спрос на нефть, не произойдет, в понедельник возможны новые попытки игры на понижение.

В частности, этому может способствовать то, что согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество действующих буровых на прошедшей неделе снова увеличилось, хотя и всего на две установки», — пояснил эксперт.

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