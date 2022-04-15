Москва, 15 апреля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Правительство РФ, несмотря на санкции, продолжает создавать инфраструктуру, развивать массовый и детско-юношеский спорт, проводить соревнования, в том числе с участием иностранных спортсменов. Этому способствуют цели национального проекта «Демография». Поддержку спорта высших достижений и развитие массового спорта обсудили 15 апреля в координационном центре Правительства РФ на встрече заместителя председателя российского правительства Дмитрия Чернышенко с представителями спортивной отрасли. Были сформулированы предложения по развитию отрасли в условиях санкций.

ИА REGNUM В координационном центре Правительства РФ прошла встреча заместителя председателя Дмитрия Чернышенко с представителями спортивной отрасли

В мероприятии приняли участие министр спорта Олег Матыцин, генеральный директор Олимпийского комитета Владимир Сенглеев, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Андрей Строкин, представители Совета Федерации, Государственной Думы, главы субъектов, спортивных федераций и лиг, бизнеса, а также ректоры профильных вузов. Всего — более 160 участников.

В начале встречи Дмитрий Чернышенко отметил, что принципиальная позиция России остается неизменной — спорт должен быть вне политики. Страна не приемлет никакой дискриминации по национальному признаку. Правительство, несмотря на санкции, продолжает создавать инфраструктуру, развивать массовый и детско-юношеский спорт, проводить соревнования, в том числе с участием иностранных спортсменов. Работа направлена на достижение поставленной президентом цели: не менее 70% россиян должны вести активный образ жизни и заниматься спортом.

«Спорт является неотъемлемой частью жизни людей и сильно интегрирован в экономику страны. На отрасль распространены многие первоочередные меры поддержки, принятые Правительством РФ для стабилизации экономики. Они стимулируют создание современной инфраструктуры в регионах России. Планируем проиндексировать субъектам недостающие средства на закупку спортивного оборудования, на эти цели выделено более 1 млрд рублей. Трансферты получат все российские субъекты.

Также Правительство выделит более 2 млрд рублей на создание дополнительно более 80 «умных» спортивных площадок по всей стране. Всего в ближайшие 3 года на это направим 12 млрд рублей. Будет построено в шаговой доступности 370 инновационных спортивных площадок высокого уровня. Это позволит большому числу людей, и конечно детям, регулярно заниматься спортом», — подчеркнул вице-премьер.

Олег Матыцин рассказал, что Минспорт России разработал перечень основных мероприятий по обеспечению устойчивости сферы физической культуры и спорта в условиях антироссийских санкций. Документ включает мероприятия по 13 направлениям — это развитие спорта высших достижений, вовлечение населения в занятия массовым спортом, формирование Единого календарного плана, материально-техническое обеспечение, система мотивации спортсменов и тренеров, развитие спортивной инфраструктуры, взаимодействие со средствами массовой информации, защита интересов Российской Федерации в иностранных судебных учреждениях.

«В части международных соревнований нормативно закреплена возможность организации турниров без привязки к календарю международных спортивных федераций. Приказ находится на регистрации в Минюсте России. В 2022 году мы планируем проведение молодёжных игр с Китаем, планируем и дальше развивать направление сотрудничества со странами БРИКС, ШОС и СНГ.

Календарь внутренних соревнований должен сохранить свою ритмичность. В августе состоится Спартакиада сильнейших спортсменов по летним олимпийским видам спорта, в которой планируется участие более 6000 спортсменов из регионов России. Она станет центральным спортивным событием российского календаря 2022 года», — сказал министр спорта.

Минспорт России предлагает расширить перечень соревнований, по итогам которых выплачиваются вознаграждения спортсменам, тренерам и специалистам, обеспечивших их подготовку, проиндексировать размер стипендий Президента Российской Федерации, включая серебряных и бронзовых призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр в размере не ниже уровня инфляции с момента последней индексации в 2018 году. Предполагаемая система также позволит обеспечить присвоение спортивных званий и разрядов и станет критерием для установления заработной платы и назначения стипендий Президента Российской Федерации.

Дмитрий Чернышенко также отметил, что Правительство РФ не останавливает строительство спортивных объектов. В этом году в рамках федпроекта «Спорт — норма жизни» планируется ввести в эксплуатацию 110 новых стадионов, ФОКов, бассейнов и других спортивных комплексов. Кроме того, Россия расширяет количество открытых соревнований, в которых смогут принять участие спортсмены из дружественных стран ШОС, БРИКС и СНГ. По поручению вице-премьера Минспорт прорабатывает иски в международные инстанции для защиты прав российских спортсменов.

«Нам необходимо срочно найти замену иностранным базам, на которых тренировались наши сборные. Минспорт проработал меры по модернизации уже существующих тренировочных баз и по созданию новых. Экстренно выделили на эти цели дополнительно 800 млн рублей. Фокус на то, чтобы наши сборные смогли продолжить тренироваться в том режиме, что был запланирован», — добавил Дмитрий Чернышенко.

Он также добавил, что для обеспечения максимальной свободы предпринимательской деятельности в сложившихся условиях Правительство рассматривает возможность неприменения до конца этого года правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг. Зампред правительства отметил, что в следующем году каждый россиянин вправе получить социальный налоговый вычет за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги в размере 120 тыс. рублей.

Со своими предложениями выступили производители и экспортеры спортивного оборудования, отметившие важность разработанных мер для наращивания темпов импортозамещения. В предложении представлено три группы поддержки, включающие льготное кредитование, предоставление льгот и грантов, а также смягчение условий государственных контрактов.

Вице-премьер поручил Минпромторгу провести совещания с профильными компаниями и выработать метрику, которая позволит регулярно мониторить эффективность мер для производителей российского спортивного оборудования.

В рамках встречи представители отрасли высказали свои предложения по дополнительным мерам поддержки спорта. Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту провести их детальный анализ и представить доклад с предложениями в Правительство.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал о текущей ситуации в спортивной отрасли на территории республики. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что Крым является уникальным местом для развития спортивной и туристической инфраструктуры, развития бизнеса. Республика показала впечатляющий рост количества занимающихся спортом в 4,5 раз, что должно стать примером для всех регионов.

«Территория республики предоставляет возможности для круглогодичного тренировочного процесса, если раньше были опасения из-за санкций, то сейчас всем федерациям и лигам советую обратить внимание на этот регион», — сказал вице-премьер.

Как сообщалоИА REGNUM, благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни», появляются возможности для массовых занятий физкультурой и спортом. Закупается новый инвентарь и оборудование для спортивных объектов.