Санкт-Петербург, 15 апреля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Для бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника, который обвиняется в незаконном приобретении наркотических веществ, государственный обвинитель запросил у суда один год колонии-поселения. Об этом 15 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Максим Резник в суде

«Государственный обвинитель запросил один колонии-поселения», — уточнил собеседник агентства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Резника обвиняют в незаконном приобретении для личного по употребления растительного наркотика массой 18,2 грамма. В момент инкриминируемого деяния Резник был действующим парламентарием, потеряв этот статус осенью 2021 года.

Экс-депутату грозит до трех лет лишения свободы по части 1 статьи 228 УК РФ, но может быть назначено и более мягкое наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, либо ограничения свободы. На время следствия и суда Резник находится под домашним арестом. Своей вины в ходе следствия он не признаёт.