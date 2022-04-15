Москва, 15 апреля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Так как против РФ продолжают вводить всё новые и новые санкции, а логистика поставок комплектующих еще не перестроилась, объемы производства в промышленности и торговле будут падать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявила профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Ольга Макашина.

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«Против РФ продолжают вводить все новые и новые санкции. Прошло еще совсем немного времени для того, чтобы логистика поставок комплектующих и сырья перестроилась полностью на внутренний рынок или на рынок дружественных стран. Кроме того, есть продукция, которая не производится ни в РФ, ни в дружественных странах. И это, безусловно, останавливает производство определенных видов промышленной продукции и продовольственных товаров, — сказала Макашина. – Так, например, для производства качественных синтетических нитей необходимо первичное волокно, которое в России не производится. Для продажи тех же тортиков нужна картонная упаковка, поставка которой приостановлена. И список может быть продолжен».

Кроме того, как отметила Макашина, падение объемов производства в промышленности и торговле возможно еще и по причине запрета импорта российских товаров.

«Быстро переориентировать продажи на дружественные страны вряд ли получится. Кроме того, их потребности в российских товарах могут оказаться меньше», – сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее одной из причин падения в РФ объемов промышленного производства назвали политику Центрального банка РФ.