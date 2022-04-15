Нижнекамск, Татарстан, 15 апреля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В городе Нижнекамске 14 апреля 18-летний водитель совершил наезд на малолетнего ребенка. По факту дорожно-транспортного происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), сообщает следственное управление СКР по РТ.

На самокате

Авария произошла у дома по проспекту Мира. 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» допустил наезд на 8-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на самокате. В результате ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализировали в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя города Набережные Челны подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель 15-летнего подростка.

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