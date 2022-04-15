Бишкек, , 16:04 — REGNUM В ближайшее время будет возобновлено железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение между Россией и Киргизией — с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки. Такое решение принято по итогам заседания киргизско-российской межправительственной комиссии.

«Киргизская железная дорога» Kjd.kg

Также представители властей договорились о создании двусторонней рабочей группы Министерства энергетики Киргизии и АО «Институт Гидропроект» для подготовки дорожной карты по совместной реализации проектов в сфере гидроэнергетики.

Кроме того, для увеличения объёмов торговли товарами легкой промышленности в Министерство промышленности и торговли России направят каталог киргизских предприятий со списком выпускаемой ими продукции.

Помимо этого, представители правительства России пообещали рассмотреть возможность увеличения с 500 до 700 количества квот на обучение киргизстанцев в российских вузах.