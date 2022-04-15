Любляна, 15 апреля 2022, 16:05 — REGNUM Сумма в размере €2,3 млрд выделена на поддержку экономики Словении в период пандемии коронавируса, сообщает 15 апреля правительства республики в соцсетях.
Отмечается, что власти стремятся сохранить для людей рабочие места, обеспечить ликвидность активов.
Напомним, в Словении смягчили антиковидные меры: отменён масочный режим, исключая посещение учреждений соцобеспечения и здравоохранения.
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