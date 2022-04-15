Любляна, 15 апреля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Сумма в размере €2,3 млрд выделена на поддержку экономики Словении в период пандемии коронавируса, сообщает 15 апреля правительства республики в соцсетях.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

Отмечается, что власти стремятся сохранить для людей рабочие места, обеспечить ликвидность активов.

Напомним, в Словении смягчили антиковидные меры: отменён масочный режим, исключая посещение учреждений соцобеспечения и здравоохранения.