Москва, 15 апреля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В ближайшие годы миру грозит рост продовольственной нищеты и уровня детского голода, которые обернутся глубокой дестабилизацией африканского континента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявила доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Светлана Демидова. Так она прокомментировала призывы Всемирного банка, МВФ, ВТО и Всемирной продовольственной программы ООН предотвратить голод в мире из-за ситуации на Украине.

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«Ликвидация голода и продовольственная безопасность были сформулированы как цель №2 устойчивого развития ООН для достижения к 2030 году «нулевого» голода, — отметила Демидова. — После 2014 года количество голодающего населения стало расти, и до последнего времени одними из главных факторов считались изменение климата, энергетический переход, мировая пандемия, которая резко снизила уровень продовольственной безопасности в мире. В Западной Африке число голодающих выросло в четыре раза по сравнению с 2019 годом».

По ее словам, последствия событий на Украине, связанные с санкционными нарушениями поставок продовольствия и снижением доходов населения из-за инфляции или потери работы, ухудшили продовольственную безопасность почти в каждой стране.

«В результате распространения санкций самым пострадавшим регионом окажется Африка, – считает Демидова. — Но вырастут затраты не только на пшеницу. Растут и другие мировые цены. Например, в Эфиопии в начале марта 2022 года цены на подсолнечное масло выросли на 215%».

Кроме того, она обратила внимание еще два существенных фактора, напрямую влияющих на продовольственный рынок. Это цены на энергоресурсы и удобрения.

«Россия является одним из крупнейших поставщиков удобрений, дефицит которых уже ощущается на мировом рынке, цены на них взлетели, — сказала Демидова. — Общие выводы: нулевой голод к 2030 году однозначно не будет достигнут. Продовольственная нищета коснется миллионов людей (оценка ООН – 660 млн человек). Вырастет уровень детского голода. Инфляция приведет к проблеме недоедания или менее качественного питания. Высоки риски глубокой дестабилизации африканского континента и возникновения геополитических альянсов. С самой острой продовольственной проблемой столкнутся Афганистан, Венесуэла, Зимбабве, Камерун, Конго, Гаити, Ливан, Мали, Мозамбик, Нигер, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Сирия, Эфиопия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что все усилия Всемирного банка, МВФ, ВТО и других международных институтов, направленные на предотвращение глобального дефицита продовольствия, скорее всего, пропадут втуне, если на РФ продолжат давить санкциями.