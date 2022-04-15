История вопроса

Инциденты с кораблем или иным морским судном приведшими к его повреждению или разрушению. Основными причинами кораблекрушений принято считать: участие судна в военных действиях, попадание в экстремальные погодные условия, столкновения с другими судами, возгорания, «человеческий фактор» и так далее. Иногда кораблекрушения становятся причиной гибели людей и могут наносить тяжелый вред экологии.